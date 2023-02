Eseguita dai Carabinieri misura cautelare nei confronti di un sedicenne ennese che spacciava in pieno centro

La Sezione Operativa del Comando Compagnia Carabinieri di Enna, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta, diretta dal Dottore Rocco COSENTINO, ha dato esecuzione ad una misura cautelare nei confronti di un sedicenne ennese emesso dal GIP presso quel Tribunale.

Il minore, nel dicembre scorso, veniva sorpreso dai militari dell’Arma in un luogo abitualmente dedito allo spaccio, in possesso di sostanza stupefacente del tipo hashish con un principio attivo tale da ricavare oltre cento dosi medie singole.

La misura cautelare, consistente tra l’altro nell’obbligo quotidiano di non allontanarsi dalla propria abitazione in arco notturno, è frutto della costante attività di prevenzione e repressione proprio in materia di stupefacenti che il personale dell’Arma di Enna svolge, di concerto con la Procura nissena che ne coordina le indagini sul territorio.