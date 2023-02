Eccellenza. Nissa battuta 2-1 dalla Mazarese. Al “Nino Vaccara” non basta il gol segnato da Di Biase

Sconfitta per la Nissa che ha perso 2-1 contro la Mazarese in un match nel quale la squadra ospite è andata subito sotto a seguito del gol segnato da Giardina direttamente dal dischetto del centrocampo.

Una rete incredibile per la dinamica sulla quale il portiere D’Amico è arretrato nel tentativo di deviare in angolo la conclusione da centrocampo ma che s’è infilato proprio alle spalle del portiere biancoscudato dopo averlo scavalcato.

La rete dopo pochi secondi di gioco ha frastornato una Nissa che, al 10′, ha subito la seconda rete con Perrone abile a incunearsi nella distratta difesa nissena e a far secco per la seconda volta D’Amico. La gara, a quel punto, ha preso una piega negativa per una Nissa che in campo ha tentato di reagire con Modula la cui conclusione all’incrocio è stata però sventata dal portiere mazarese.

La squadra di Sferrazza, esponendosi alla ricerca del gol per riaprire il match, ha spesso prestato il fianco alle ripartenze avversarie. Una Nissa che in attacco, nonostante la buona volontà di tutti, ha inciso veramente poco. Nella ripresa Sferrazza ha inserito Martel, Esposito e anche Marna per provare a riaprire il match.

L’atteso gol biancoscudato è arrivato a poco più di 5 minuti dalla fine grazie ad una punizione di Modula sulla quale ha spizzicato di testa Di Biase (nella foto) accorciando le distanze. Un gol che s’è rivelato platonico in quanto, nonostante una disperata pressione finale, la Nissa non è riuscita a trovare il pari. E domenica prossima al Tomaselli c’è il Castellammare e la squadra del presidente Sergio Iacona ha il non facile compito di tornare alla vittoria e far diradare i nuvoloni di crisi che queste ultime sconfitte hanno addensato sulla Nissa.