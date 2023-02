Caltanissetta, un amaro lutto: addio al pasticcere Michele Giannone

Si è spento questo pomeriggio, nella sua casa nel quartiere San Francesco, Michele Salvatore Giannone. Il pasticcere nisseno aveva poco più di 50 anni ed era molto apprezzato in città non soltanto per la sua arte dolciaria ma anche per il suo carattere.

Qualche mese fa aveva condiviso con i suoi colleghi, proprio a Caltanissetta, il Guinness dei primati per il cannolo più lungo del mondo. Gli stessi pasticceri che dalle 19, ora in cui è stata diffusa la notizia, stanno lasciando messaggi di cordoglio e bei ricordi sui profili social.

Michele Giannone era solo quando si è sentito male. A dare l’allarme è stata una parente, preoccupata per il suo silenzio. Gli operatori del 118, intervenuti per rianimarlo, non hanno potuto far nulla poiché il suo cuore si era già arrestato.

Verrà ricordato come una persona che amava la sua città e si mostrava agli altri sempre cordiale e disponibile.