Caltanissetta si cura sensibilizza sul sit in di sabato 18: “sempre più urgente chiedere i nostri diritti”

“Alla luce delle recenti notizie, tramite articoli di stampa, sul 4° Policlinico in Sicilia, che corre il rischio di sfuggirci, il Sit In del 18 Febbraio, che si terrà alle ore 10:30 in Corso Umberto (di fronte Palazzo del Carmine), con le tematiche già specificate nel nostro precedente comunicato, assume oggi una maggiore valenza e necessita di una massiccia partecipazione di tutti i cittadini e non solo. Sarà importante dare un forte segnale alla politica regionale e locale – commenta Sergio Cirlinci, presidente di Caltanissetta si cura-. I cittadini ci sono, ma se lasciati da soli, poco o nulla potranno ottenere. Pertanto si ribadisce l’invito a tutti coloro che insieme ai cittadini voglio farsi sentire nelle sedi opportune. Da S.E. Il Vescovo, al Sindaco, agli Assessori, al Presidente della VI° Commissione e ai Consiglieri tutti nonché alla Deputazione Regionale e Nazionale, le Rappresentanze Sindacali Locali, tutte le Associazioni che operano sul territorio di Caltanissetta e provincia, i Comitati di Quartiere, i Club Services e ovviamente chi riteniamo debbano essere i veri protagonisti di questo Sit-in, i Cittadini dell’intera provincia nissena”