Caltanissetta piange il suo maestro di karate, Calogero Viticchiè

Il mondo dello sport Nisseno e in particolare quello del Karate piange la scomparsa del Maestro di Karate Shotokan Calogero Viticchiè , uno dei più grandi maestri Nisseni di Karate tradizionale storici siciliani .

Lillo Viticchiè , ci ha lasciati ieri in tardo pomeriggio a 71 anni, è stato per centinaia di sportivi Nisseni il più importante Maestro di Karate Shotokan , un ispiratore e una guida per molti giovani e Maestri .

Inizia a praticare l’arte del Karate nel lontano 1973 con Lorenzo Creanza, allora cintura marrone, in un piccolo garage di circa 30 metri adibito a palestra, sito in vicolo Guarnaschelli a Caltanissetta.

Successivamente viene a conoscenza del Maestro Torre Santo di Catania, allora cintura Nera 3° Dan rilasciata dalla federazione FESIKA con a capo il M° Hiroshi Shirai, il quale ha studiato Karate per molti anni a Milano.

Il M° Viticchiè sostenne gli esami per ottenere la cintura Nera 1° Dan il 29 gennaio 1978, partecipando anche al corso per aspirante istruttore. Ottenne il 2° Dan il 25 settembre1987. Frequentò il corso di istruttore e ne ottenne la qualifica nel 1988. Sostenne i successivi esami di graduazione nel 1990 per il 3° Dan, nel 1993 per il 4° Dan, nel 2001 per il 5° Dan e nel 2006 ottenne la qualifica di Maestro. In tutti questi anni partecipò a svariati stage e corsi, allenandosi con vari maestri: Taiji Kase, Hiroshi Shirai, Seinosuke Mitsuya, etcc .

Docente Tecnico Federale FIJLKAM – Maestro della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali, cintura Nera 6° dan Karate Shotokan .

Lillo non solo è stato solo un Maestro di karate, ma anche un esperto pasticcere Nisseno .

L’addio al Grande Maestro Viticchiè si svolgerà venerdì 10 febbraio, alle 15,30 Chiesa San Pio X .