Caltanissetta, martedì il GAL presenterà le idee progettuali per investire al meglio i fondi del PNRR

Il Consigliere del GAL, Sindaco del Comune di Marianopoli Salvatore Noto comunica che martedì 28 febbraio alle ore 12 è stata organizzata una conferenza stampa.

GAL (Gruppo di Azione Locale), unitamente ai Comuni che hanno aderito al FONDO CONCORSI PROGETTAZIONE E IDEE PER LA COESIONE TERRITORIALE ricadenti nel Nucleo di Aggregazione Territoriale Terre del Nisseno, terrà l’incontro presso la propria sede operativa di Via N. Martoglio n. 1, a Caltanissetta, per la presentazione delle idee progettuali promosse dai Comuni.

Si tratta di uno strumento destinato a sostenere e accelerare il processo di progettazione e favorire quindi un migliore utilizzo delle opportunità di investimento disponibili in questo periodo su molteplici fronti, compreso il PNRR. il Governo, con un importante intervento legislativo (il decreto “Infrastrutture” – decreto legge n. 121/2021), ha istituito infatti il “Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale”, di cui l’Agenzia per la coesione territoriale è Autorità Responsabile.

Nel corso della Conferenza stampa verrà presentato lo strumento e verrà dato spazio a tutti i soci che entro la scadenza del 18 febbraio 2023 hanno indetto il suddetto Concorso di Progettazione e Idee o disposto affidamenti diretti con il budget messo a disposizione dall’Agenzia di Coesione.

Si tratta di un imponente volano di attivazione di idee, progettualità e risorse professionali locali e nazionali in grado in prima istanza di costituire un ricco patrimonio di scenari di sviluppo sostenibile per i centri delle aree interne, e in seconda istanza di generare una leva per realizzare opere di rigenerazione urbana per svariate decine di milioni di euro sui nostri territori.

Il GAL in questa cornice si propone come soggetto in grado di ospitare riflessioni e suggestioni per il rafforzamento di rete e il coordinamento di area vasta necessari ad una visione di medio lungo termine.