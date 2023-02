Caltanissetta, inaugurata la mostra fotografica “La meraviglia in uno scatto”

L’Inner Wheel di Caltanissetta ha organizzato e promosso il progetto fotografico “La meraviglia in uno scatto” inaugurato sabato 25 febbraio 2023.

Le fotografie, che sono state messe a disposizione da 11 artisti, resteranno in mostra a Palazzo Moncada fino al 6 marzo.

A donare generosamente la loro creatività per uno scopo benefico – gesto per il quale la presidentessa del club Service nisseno Pina Adamo, ha pubblicamente ringraziato anche a nome di tutte le socie dell’Inner Wheel Caltanissetta – sono stati: Mara Barbieri, Arianna Di Romano, Ettore Maria Garozzo, Lillo Miccichè, Mauro Fornasero, Ursula Costa, Giovanni Di Lorenzo, Michele Cannavò, Liborio Di Buono, Salvatore Di Falco e Bruno Sari.

Le fotografie, oltre a essere ammirate, potranno essere acquistate e l’offerta sarà utilizzata per favorire l’inclusione sociale di ragazzi autistici seguiti dalla Cooperativa ConSenso diretta da Gaetano Terlizzi.

Il progetto è stato realizzato dal Club Service Inner Wheel per ConSenso con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, Pro Loco Caltanissetta e lo sponsor Foto Curatolo.

L’evento è stato aperto dal Regista Aldo Rapè che ha introdotto i visitatori alla visione delle opere creative con una narrazione sulla fotografia.

All’inaugurazione ha presenziato anche il Sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino che si è complimentato per l’iniziativa che arricchisce di valore etico e sociale il territorio.

“La Cooperativa ConSenso opera da diversi anni nel territorio nisseno abbracciando un’utenza di diversi Comuni – ha spiegato Gaetano Terlizzi -. Oggi è diventata un punto di riferimento per i ragazzi autistici e per le famiglie che vedono nella nostra realtà un’opportunità per promuovere l’autonomia e la formazione dei loro figli anche in previsione di un dopo di noi”.

Il direttore Terlizzi, inoltre, ha apprezzato la scelta di collegare alla loro realtà proprio un progetto fotografico, sottolineando l’importanza delle immagini per i ragazzi con questa disabilità che, spesso, utilizzano disegni e fotografie come modalità alternativa di comunicazione per soddisfare i bisogni di interazione.













La Presidente Pina Adamo, dopo aver ringraziato gli autori per la loro generosità, ha voluto ribadire la finalità del Progetto auspicando una generosa risposta dei visitatori a questa iniziativa che consentirà di favorire l’inclusione sociale dei ragazzi con disturbi dello spettro autistico e sostenere le loro famiglie. “Per me il momento più emozionante – ha concluso Pina Adamo – è stato durante il taglio del nastro quando il ragazzo autistico che mi affiancava mi ha salutato con un <<batti cinque>>”. Un gesto semplice e spontaneo che fa capire come, per poter vivere in una società inclusiva ed equa, sia necessario collaborare insieme, ciascuno con il proprio ruolo e contributo etico e sociale.