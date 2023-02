Caltanissetta, il 24 febbraio corso di formazione su salute sul lavoro e sicurezza alimentare

Un importante convegno si terrà il 24 febbraio a Caltanissetta presso la sala convegni della Banca Sicana sui temi inerenti alla salute sul lavoro e alla sicurezza alimentare. Il convegno è organizzato dall’Associazione Foreip, in collaborazione con l’Ordine dei TSRM, delle Professioni sanitarie tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione. L’Associazione, per i temi proposti, si è avvalsa anche della collaborazione dell’Albo dei Tecnici della Prevenzione di Caltanissetta e di Agrigento, di cui il Dott. Gioacchino Tona è il Presidente.

Il convegno si articolerà in tre sessioni, i cui interventi si segnalano per l’estrema attualità. La prima sessione illustrerà, nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro, il nuovo Piano Nazionale di prevenzione, l’analisi dei fattori di rischio nei contesti lavorativi del personale del Dipartimento di Prevenzione Medico Veterinario, la normativa specifica, gli incaricati alla sicurezza, le responsabilità e il nuovo ruolo del preposto. Si tratta di argomenti di estrema attualità che investono anche la nostra realtà territoriale, la quale registra annualmente, mediamente, due infortuni mortali.

La seconda sessione affronterà le norme sulle certificazioni ISO, richieste da molti paesi per l’accesso al proprio mercato commerciale, attestanti la conformità dei sistemi di gestione dei processi aziendali a standard e dettati da specifiche norme tecniche in ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro e della sicurezza alimentare.

La terza sessione concluderà il convegno, toccando il tema della corretta applicazione della norma sull’etichettatura degli alimenti, sulla loro tracciabilità e rintracciabilità, importanti strumenti legislativi per la tutela della sicurezza alimentare. Si relazionerà anche sul Piano Regionale sulla sicurezza alimentare, sullo strumento dell’Audit nel controllo dell’imprese alimentari, sulla controperizia e sulla controversia nel controllo ufficiale, sui reati nell’ambito agroalimentare.

Aprirà i lavori il vescovo S.E. Mons. Russotto. I relatori provengono dall’Assessorato Regionale alla Salute, dall’Ispettorato Regionale Repressioni Frodi, dal Tribunale di Caltanissetta, dall’A.S.P. di Caltanissetta e Catania, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Palermo. Saranno presenti anche Auditor esperti in certificazioni ISO. L’organizzazione del convegno è stata curata per l’associazione FOREIP dal Dott. Angelo Iannello; per l’Albo dei Tecnici della Prevenzione e per i temi sulla sicurezza alimentare e norme ISO dal Dott. Giuseppe Alcamisi; per i temi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dal Dott. Luigi Congiu.