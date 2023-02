La Protezione Civile ha lanciato, anche attraverso l’App IO, un avviso di allerta metoo con codice GIALLO l.

Per la giornata del 27 febbraio 2023 sono previste precipitazioni isolate e sparse.

L’invito è di llontanarsi dai corsi d’acqua e non sostare in prossimità di strutture metalliche o sotto gli alberi per il rischio di fulminazione.

Infine si raccomanda la massima attenzione.