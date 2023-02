Caltanissetta. Convegno sulla contraccezione promosso per il 25 febbraio da Ordine dei Medici e Rotary

CALTANISSETTA. L’ordine dei medici di Caltanissetta e il Rotary hanno organizzato, sabato 25 febbraio, un convegno sulla contraccezione che si terra presso l’aula magna del consorzio universitario. L’organizzatore, il dott. Giuseppe Giannone presidente della commissione Rotariana del distretto Sicilia Malta sulle “Malattie sessualmente trasmesse”, ha voluto offrire un’opportunità di aggiornamento sulla contraccezione visto l’importanza che essa ricopre nell’ambito dei grandi cambiamenti sociali di questo secolo. Infatti l’uso corretto della contraccezione ha favorito una migliore salute riproduttiva, riducendo il rischio di gravidanze non desiderate, di aborto volontario e di malattie sessualmente trasmesse ed ha favorito importanti progressi sociali, facilitando la parità̀ dei sessi.

I comportamenti relativi alla vita sessuale registrati negli ultimi anni denunciano un campo di azione su cui c’è necessità di intervento: in Italia l’età media del primo rapporto sessuale avviene intorno ai 15 anni, circa il 30% degli adolescenti dichiara di avere rapporti sessuali e circa il 25% dei 15enni sessualmente attivi dichiara di non aver usato alcun metodo contraccettivo e/o di protezione dalle infezioni sessualmente trasmesse durante l’ultimo rapporto sessuale.

A questo si aggiunge che la pandemia covid-19 ha spostato l’attenzione facendo ridurre notevolmente a livello mondiale l’uso dei preservativi. Il problema delle malattie sessualmente trasmesse e delle gravidanze indesiderate impone un corretto counseling sulla contraccezione soprattutto nei giovani. Bisogna inoltre prendere atto che negli ultimi anni abbiamo registrato una importante evoluzione dei contraccettivi che rende sempre più possibile una scelta su misura per ogni paziente, ma per concretizzare tutto questo sembra assai opportuno un confronto costante tra gli operatori della sanità.

Il convegno dal titolo “La pillola, non solo contraccezione” vede impegnati illustri relatori esperti nel settore: Salvatore Caruso(CT) -Presidente della Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica.-Componente del Direttivo della Società Italiana della Contraccezione- Marina Pandolfo (PA)- Responsabile dell’ambulatorio di endocrinologia ginecologica dell’Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, Francesca Nocera (CT)- Past president e componente del direttivo SIGITE , Giuseppe Giannone (CL) Pres. Comm. distrettuale Rotariana Sicilia Malta sulle Ma Malattie Sessualmente Trasmesse-Vito Iannone (TR) Dirigente ginecologo con incarico in alta specialità in Chirurgia endoscopica.

Sono coinvolti come moderatori medici esperti del territorio: Rosaria Riccobene – Coordinatrice dei consultori Familiari dell’ASP di Caltanissetta -Giuseppe Mastrosimone – Segretario provinciale Caltanissetta FIMMG- Giuseppe Caccamo – Presidente provinciale SIMMG-Calogero Salvaggio — Direttore dell’UOC di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale S. Elia di Caltanissetta-Salvatore Incandela — Segretario Regionale AOGOI-Daniela Anzelmo — Vicepresidente Nazionale AGITE.

Il convegno vedrà inoltre la partecipazione di diverse autorità: Giovanni D’Ippolito – Presidente ordine dei medici di Caltanissetta: Fabio Tornatore – Presidente del Rotary Club Caltanissetta Orazio Agrò – Governatore Distretto Rotary 2110 Sicilia Malta Giovanna Volo – Assessora alla Salute della Regione Siciliana