Caltanissetta, centro storico: in auto al volante ubriaco e “positivo” alla cocaina, denunciato

I poliziotti della sezione volanti, nel corso dei servizi di controllo del territorio, nel transitare per una via del centro storico, hanno intercettato un’autovettura, con a bordo tre persone, che alla vista della polizia tentava di allontanarsi per eludere il controllo. Fermata l’auto, conducente e passeggeri sono stati compiutamente identificati dagli agenti. L’uomo alla guida, che emanava un forte alito alcolico, presentava le pupille dilatate e farfugliava frasi sconnesse, è stato trovato in possesso di cocaina e di un coltello a serramanico; uno dei due passeggeri, una donna nota ai poliziotti, è stata anch’essa trovata con una dose di cocaina.

Il conducente è risultato positivo al drugtest ed è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro. Conducente e passeggera sono stati entrambi segnalati alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti ex art.75 DPR 309/1990.