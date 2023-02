Caltanissetta, abbandona l’autoarticolato in panne sulla SS626 e va via: Polizia lo sanziona

Sanzionato dalla polizia stradale di Caltanissetta per aver lasciato un autoarticolato in panne sulla strada statale 626 ed essersi allontanato per andare in città in cerca di soccorsi.

Il mezzo aveva due pneumatici distrutti e il proprietario non era sul posto per cui è stato necessario anche l’intervento dell’Anas per delimitare l’area e metterla in sicurezza fino alla rimozione dell’autoarticolato.

“In questi casi – informa la questura di Caltanissetta – invece di abbandonare il mezzo, bisogna avvisare immediatamente gli organi di polizia e l’ente proprietario della strada per un tempestivo intervento a salvaguardia della sicurezza degli altri automobilisti in transito”.