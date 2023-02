Caltanissetta, 4 febbraio il giuramento dei medici neo laureati: medaglie per i 50 anni di iscrizione all’OMCeO e la Prima Nazionale del Musical “Essere Cura Avendo Cura”

Comincia il conto alla rovescia per la “Giornata del Medico e dell’Odontoiatria”, un giorno di festa per tutti gli iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Caltanissetta, dai neo laureati, che nella giornata del 4 febbraio 2023 faranno il loro giuramento, ai medici con 50 anni di esperienza alle spalle, che riceveranno per questo le Medaglie D’Oro. Cresce l’attesa infatti per l’evento scientifico, culturale e artistico “Essere Cura Avendo Cura” organizzato dall’OMCeO provinciale, con la Direzione Artistica di Michele Albano, presenterà la giornalista Ivana Baiunco.

Il Teatro Regina Margherita farà anche da cornice alla Prima Nazionale del Musical “Giuseppe Moscati – Essere Cura Avendo Cura” di Michele Albano, con la partecipazione di Aldo Rapè, arrangiamenti musicali di Eugenio Cardillo e le voci e cori della “MAST79” diretti da Mariangela Rizza.

Si prevedono gli interventi del Presidente dell’OMCeO di Caltanissetta Giovanni D’Ippolito, dell’Assessore Regionale alla Salute Giovanna Volo e del Presidente FNOMCeO Filippo Anelli e la partecipazione di tutti i Presidenti degli Ordini siciliani.

Il Presidente Nazionale Filippo Anelli sarà presente per l’occasione a Caltanissetta insieme a tutto l’Esecutivo della Federazione e cioè il Vicepresidente Giovanni Leoni e il Segretario Roberto Monaco.

La mattina alle ore 10 nella Cappella Maggiore del Seminario Vescovile ci sarà un momento di preghiera in ricordo dei medici che hanno perso la vita a causa del Covid con la Santa Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi nissena S.E. Mons. Mario Russotto.