Buona Sanità. Cittadino ringrazia soccorritori, infermieri e medici del Sant’Elia per assistenza e cure prestate alla suocera

CALTANISSETTA. Un bel caso di buona sanità, uno dei tanti, che stavolta i protagonisti o i parenti hanno deciso di rendere pubblico e raccontare. E’ quello reso noto da Cataldo Sardo che ha voluto esternare pubblicamente i propri complimenti e quelli della sua famiglia nei confronti dell’Ospedale Sant’Elia per come ha ottimamente curato la suocera in occasione di un recente ricovero della stessa.

“Mi corre l’ obbligo e la necessita’ – si legge in un a nota dello stesso Sardo – di spendere alcune parole su uno dei tanti casi di buona sanità che occorrono presso il nostro ospedale Sant’ Elia. In data 11/02/2022 a seguito di un ictus mia suocera veniva soccorsa dall’ equipe Charlie 4 che resosi conto della gravità allertarono immediatamente il pronto soccorso per l’attivazione della neurologia e neuroradiologia interventistica. In pronto soccorso mia suocera è stata assistita secondo i migliori canoni di professionalità e dopo gli esami preparatori è stata avviata una procedura per la disostruzione del vaso cerebrale interessato che determinava l’ ischemia ed il deficit neuromotorio”.

Cataldo Sardo ha ribadito: “Voglio pubblicamente ringraziare l’equipe del 118 per la tempestività del soccorso, il personale tutto del pronto soccorso nisseno. In particolare ringrazio la dottoressa Vitale neurologa, il dottore Buonomo, radiologo interventista, per l’ eccellente lavoro svolto congiuntamente al grande senso e capacità di doti umane che concorrono alla serenità del paziente e insieme al nucleo familiare”.

Infine ha concluso: “Ringrazio il primario del reparto di anestesia e rianimazione dott. Foresta che allertato per la necessità di intervento immediato si prodigava per attivare la sala stroke, nonostante non fosse in servizio, poiché’ gli altri due medici presenti in ospedale erano già occupati in reparto ed in sala operatoria. Ringrazio il personale tutto del reparto di radiologia e di Neurologia per l’assistenza e le cure prestate”.