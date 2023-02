Avviato laboratorio SNAI Mussomeli – Valle dei Sicani: entro l’anno 50 milioni di euro.

Questa mattina è stato dato l’avvio, presso il Dipartimento Programmazione Regione Siciliana, al laboratorio per la definizione del progetto “SNAI Mussomeli – Valle dei Sicani”.Presenti all’incontro, oltre al l’on.Guiuseppe Catania e all’assessore allo sviluppo economico di Mussomeli, Michele Spoto, gli altri amministratori degli altri 10 comuni coinvolti.Tempi contingentati e strettissimi per l’avvio dei progetti: Entro il 31.03.2023 Costituzione Unione dei comuni (11 comuni coinvolti); Entro il 30.06.2023 Elaborazione documento di strategia area: Entro il 31.10.2023 Sottoscrizione accordo di programma e gestione di 50 milioni di euro circa per lavori di mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, valorizzazione capitale umano, potenziamento servizi sociali e sanitari e valorizzazione turistica e del patrimonio culturale del territorio. Una importante opportunità per il territorio. La notizia è delll’ on. Giuseppe Catania Sindaco di Mussomeli Deputato ARS – Gruppo FdI.