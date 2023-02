Asp Caltanissetta invita i precari Covid non rinnovati come tecnici a partecipare ai nuovi avvisi

Nella circolare inviata alle Asp e agli ospedali dall’assessore alla Sanità, Giovanna Volo, non si fa riferimento ai precari Covid con la qualifica di personale tecnico informatico/ingegnere, oltre mille unità.

E in una pec trasmessa dall’Asp di Caltanissetta, l’Azienda sottolinea che “non è possibile procedere a ulteriore proroga del contratto stipulato, salvo diverse disposizioni normative” aggiungendo però, sempre riferendosi al personale tecnico informatico/ingegnere: “Tenuto conto che questa azienda desidera ancora avvalersi della sua collaborazione per garantire la continuità dei servizi potrà presentare istanza di partecipazione, qualora in possesso dei requisiti richiesti, agli avvisi approvati con atti deliberativi il 27 febbraio 2023”.