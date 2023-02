Ancora gelo e temperature polari in Alto Adige: secondo quanto riferito dal meteorologo della Provincia autonoma di Bolzano Dieter Peterlin, alla stazione meteorologica di San Giacomo in Val di Vizze sono stati toccati i 21 gradi sotto zero.

-20 registrati a Predoi e Sesto Pusteria.

“L’aria fredda polare, il poco vento e la notte stellata favoriscono il gelo, soprattutto nelle valli più alte dove c’è la neve. Domani mattina farà ancora più freddo” fa sapere Peterlin.