Allucinante: chiedono un selfie a Maria De Filippi durante la camera ardente di Costanzo

Fa parecchio discutere un’immagine vista durante la seconda giornata di camera ardente di Maurizio Costanzo al Campidoglio. Un fan ha chiesto un selfie a Maria De Filippi, da ieri presente nella sala della Promoteca insieme ai figli per accogliere le centinaia di persone che stanno rendendo l’ultimo saluto al grande giornalista. La conduttrice, molto provata, si ferma spesso a parlare con le persone e gli amici che le si avvicinano per una parola di conforto.

Stride a dir poco dunque l’immagine di un ragazzo che le ha richiesto di scattare una foto durante un momento così doloroso, con la bara del marito alle spalle. “Maria De Filippi accoglie chi onora suo marito, stringe la mano e ringrazia tutti. Poi arriva lo stupido che le chiede un selfie. Alla vedova, con la bara dietro. Ma come si può”, ha scritto un utente sui social. “Ma si può chiedere un selfie a Maria in un momento tragico della sua vita e con la bara di suo marito ancora dietro solo per farsi notare?”, commenta un altro. Un episodio simile è avvenuto anche con una ragazza.