Unione Ciechi e Ipovedenti Caltanissetta. C’è il bando per selezione volontari progetti di Servizio Civile

CALTANISSETTA. Unione Ciechi e Ipovedenti Caltanissetta ha reso noto, tramite il presidente Alessandro Mosca, che è stato Pubblicato il Bando per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale – Scadenza 10 febbraio 2023 Ore 14. Il bando è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale per la selezione di operatori volontari di età compresa tra i 18 ed i 28 anni da avviare al servizio civile universale nell’anno 2023.

Quest’anno, la Sezione Territoriale UICI di Caltanissetta partecipa con n. 3 progetti, della durata di 12 mesi ciascuno per 25 ore settimanali da svolgersi presso la Sezione territoriale UICI di Caltanissetta in Via Corsica, 33, e presso la rappresentanza di Gela in Corso Vittorio Emanuele, 197. A darne notizia è il presidente territoriale UICI, Alessandro Mosca.

Tutti i progetti inclusi nel programma di intervento prevedono una riserva di posti in favore di Giovani con Minori Opportunità (GMO ragazzi che hanno una bassa scolarizzazione). Per vivere la tua esperienza di Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Caltanissetta scegli uno dei nostri progetti. E’ possibile scegliere un solo progetto:

Progetto 3 Officine di attivismo civico per la riduzione delle disuguaglianze sede di Caltanissetta n. 6 posti di cui 2 GMO, sede di Gela n. 6 posti di cui n. 2 GMO;

Progetto 5 La vista, un bene da tutelare sede di Caltanissetta n. 4 posti di cui 1 GMO;

Progetto 6 Sapere, saper essere e saper fare – ricette per l’integrazione sede di Caltanissetta n. 2 posti di cui n. 1 GMO, sede di Gela n. 2 posti di cui n. 1 GMO

Si raccomanda una attenta lettura del Bando e della scheda sintetica del progetto per il quale ci si vuole candidare. Gli operatori volontari selezionati sottoscriveranno con il Dipartimento un contratto che fissa l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 444,30. Per accedere all’elenco dei progetti occorre utilizzare il motore di ricerca “Scegli il tuo progetto in Italia”. Cliccando il tasto CERCA si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare una ricerca mirata di un progetto è possibile selezionare i valori delle voci che interessano. Si ricorda che i giovani che hanno già svolto il servizio civile nazionale o universale non possono presentare istanze di partecipazione, fermo restando quanto indicato all’articolo 3 del presente bando.

Gli aspiranti volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 10 febbraio 2023.

1 – I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) livello di sicurezza 2.

2 – I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, qualora non avessero la disponibilità di acquisire lo SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere al Dipartimento, secondo la procedura disponibile sulla home page della piattaforma stessa.

Per ogni informazione sulla presentazione della domanda è possibile contattarci al numero: 0934597317 o collegarsi al sito www.uiccaltanissetta.it. Un’opportunità aperta a chi voglia dare un contributo a quanti ne necessitano, ricevendone in cambio un’esperienza formativa fortemente arricchente per la propria vita.