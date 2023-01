Truffe online: vendeva orologi di prestigiose marche, ma gli acquirenti non li ricevevano. Denunciato

Nell’ambito di attività investigativa finalizzata alla repressione delle truffe on line, la Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, un 27enne di origini pugliesi, che, tramite la pubblicazione su un sito internet, di vendita di orologi e cronografi d’epoca di prestigiose marche, raggirava gli ignari acquirenti ai quali, a fronte del pagamento, non ricevevano gli orologi acquistati.

Nel corso delle trattative, il venditore inviava all’acquirente con mezzi telematici, la fotografia di un documento di un terzo soggetto estraneo alla vicenda, ed istruiva la vittima per fargli eseguire il pagamento sulla carta Postepay intestata al sedicente creditore ed una volta ottenuta la ricarica si rendeva irreperibile per la consegna della merce. L’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile e coordinata dalla procura della Repubblica di Ancona, permetteva di riscostruire dettagliatamente la dinamica dei fatti ed il pericolo di reiterazione di analoghi reati nei confronti della parte offesa. All’esito delle indagini la Procura della Repubblica di Ancona, emetteva l’avviso di garanzia e l’avviso di conclusione delle indagini preliminari all’indagato.