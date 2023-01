Truffe agli anziani. Si presenta finto nipote e le chiede soldi: arrestato dai carabinieri

Ancora troppo diffuso, è il fenomeno delle truffe agli anziani. Le vittime ricevono una telefonata da una persona che si presenta come funzionario di poste italiane, appartenente alle forze dell’ordine o dice di essere il nipote, bisognoso di denaro per saldare un debito.

Si presenterà poi qualcuno alla porta dell’anziano, per prelevare la somma richiesta e a volte, in mancanza di contanti, anche monili in oro. È quanto accaduto qualche giorno fa a Roma, dove un’anziana aveva ricevuto la telefonata dal suo “finto” nipote, che le avrebbe chiesto 500 euro per un pacco che da lì a poco le avrebbe recapitato a domicilio un addetto delle Poste.

In buona fede, la donna aveva preso in consegna la scatola dallo sconosciuto che si era presentato alla sua porta, elargendo in cambio la somma richiesta. Tempestivo l’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Roma Cassia, che giunti sul posto hanno arrestato l’uomo e restituito il denaro alla signora.