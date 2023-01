Trovato “Toadzilla”, il rospo gigante: sei volte più grande della media

Talmente enorme da sembrare un falso, almeno in un primo momento. In una foresta pluviale dell’Australia settentrionale è stato trovato un rospo delle canne di dimensioni mastodontiche, che ha lasciato a bocca spalancata gli ufficiali giunti a visionarlo.

L’esemplare “mostruoso”, soprannominato dai ricercatori “Toadzilla”, è sei volte più grande di un rospo medio e pesa 2,7 kg. Ad avvistarlo per la prima volta è stata la ranger del parco Kylee Gray, durante una ronda di pattugliamento nel Queensland National Parks. Quando l’ha visto non riusciva a credere ai suoi occhi: “Non ho mai visto niente di così grande – ha raccontato all’Australian Broadcasting Corporation – Sembrava un pallone con le gambe, lo abbiamo soprannominato Toadzilla”.

Dopo l’avvistamento una squadra specializzata è intervenuta per catturare l’anfibio e pesarlo, ma non si aspettavano che avrebbe potuto battere un record mondiale. L’attuale Guinness World Record per il rospo più grande è di 2,65 kg ed è stato stabilito in Svezia nel 1991 da un rospo domestico di nome Prinsen.

Secondo Kylee Gray, Toadzilla potrebbe essere diventato così grande a causa di una dieta a base di insetti, rettili e piccoli mammiferi: “Un rospo di quelle dimensioni mangerà tutto ciò che può entrare nella sua bocca”. I rospi, che furono introdotti per la prima volta in Australia nel 1935, sono i parassiti più dannosi del paese, non hanno predatori naturali e hanno devastato moltissime popolazioni di animali locali. Come da prassi per gli standard australiani sui parassiti, l’anfibio gigante è stato soppresso e verrà donato al Museo del Queensland.