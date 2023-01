Sommatino. Al via il ritiro dei cestini per la raccolta differenziata a chi non li ha ancora ricevuti

SOMMATINO. Da oggi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00 chiunque non avesse ricevuto il kit di cestini per la raccolta differenziata potrà ritirarlo direttamente al centro di raccolta in via A. Diaz.

E’ necessario portare con sè una dimostrazione dell’utenza tari, ad esempio una bolletta tari ricevuta, e sarà consegnato esclusivamente a chi ne ha diritto. L’utente riceverà il cestello blu per carta e cartone, Giallo per plastica e metalli, Marrone per l’organico, e verde per il vetro.