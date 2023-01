Sindaco Catania sul P.O.”Longo” Mussomeli: “Trovare immediatamente la soluzione alla criticità legata alla mancanza di anestesisti”

MUSSOMELI – “Sposo in pieno il grido d’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali locali in merito alla carenza di medici anestesisti presso la struttura Ospedaliera M.I. Longo di Mussomeli. In verità, a seguito

dell’incontro avuto con quest’ultimi, immediatamente mi sono attivato per incontrare il Direttore Generale, Alessandro Caltagirone, per rappresentare la situazione. A seguito dell’incontro è stato assunto un impegno puntuale e preciso dallo stesso Direttore Generale finalizzato alla risoluzione della problematica. Le azioni messe in campo sono sostanzialmente tre:

1. La richiesta, già inoltrata all’Assessore Regionale alla Salute, finalizzata ad ottenere – a supporto – una autorizzazione per l’esternalizzazione del servizio di anestesia e rianimazione (autorizzazione già concessa in altre ASP siciliane);

2. La pubblicazione di un nuovo bando per la selezione pubblica per il conferimento di incarichi a t.d. e/o sostituzioni dirigente medico di anestesia e rianimazione (bando già approvato con delibera n. 2964/2022

pubblicato in data 30.12.2022 e in scadenza il 19 gennaio 2023)

3. Il riconoscimento di prestazioni aggiuntive all’unico Anestesista in servizio presso la nostra struttura. Chiaramente non è concepibile che la comunità del vallone e dei monti sicani venga lasciata senza questo

servizio e, dunque, non permetterò che il servizio venga sospeso o che si pensi di sostituirlo con la presenza dell’elisoccorso che non rappresenta affatto una soluzione ed è proprio per questo che ho richiesto, con forza, alla Direzione Generale che venga da subito trovata la soluzione. Peraltro, mercoledì 4 gennaio ho già appuntamento con l’Assessore VOLO alla quale rappresenterò questa ed altre criticità che vanno immediatamente affrontate”.