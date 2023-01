Serradifalco. Gran successo per Danila Trapani con videoclip cinematografica sul suo romanzo

SERRADIFALCO. Un talento letterario associato a quello cinematografico. E’ quello che si accomuna in Danila Trapani che ha pubblicato su Youtube la sua seconda clip cinematografica 3D, intitolata “Largo al Factotum”.

Si tratta di una storia che, come ha spiegato l’autrice, ripercorre il primo incontro fra i due protagonisti del suo romanzo “Lo Squalo di Maiolica”. Un progetto molto impegnativo sul quale ha lavorato alcuni mesi. L’autrice ha curato set cinematografici, modellazione e animazione dei personaggi.

Danila Trapani nella clip in 3D ha approfondito studi di scultura e pittura artistica per creare i protagonisti, dall’anatomia umana per muoverli al videomaking per gestire le telecamere e le luci in ciascun set, sino all’animazione digitale per creare le scene.

Al progetto hanno preso parte anche tre famosi attori che lavorano in Rai e Mediaset. Si tratta di Gianluca Testa i Roma, Giuseppe Battiloro di Palermo e Marco Lombardi di Firenze che hanno prestato le loro voci per doppiare i personaggi.

Per Danila Trapani un gran successo, parallelo a quello che la giovane scrittrice serradifalchese ha ottenuto negli anni scorsi su Amazon con i romanzi “Redemption, storia di un assassino”, “Tutankhamon, il Mistero della mummia maledetta”, “Rebel” e “Rebel 2 la Belva” che ne hanno consacrato un talento letterario che sta associando a quello cinematografico con la creazione di videoclip in 3D davvero notevoli.

Al punto che, proprio di recente, è stata inserita ufficialmente nel database mondiale di film in qualità di regista e sceneggiatrice.