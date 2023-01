CAMPOBELLO DI MAZARA (TRAPANI) (ITALPRESS) – Sarebbe stato individuato un secondo covo utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro. Si tratterebbe di un bunker, nella stessa area ma in un’altra abitazione, sempre a Campobello di Mazara, nel Trapanese, oltre alla casa di vicolo San Vito, ex via CB31 scoperta ieri dai Carabinieri.

foto ufficio stampa Carabinieri

(ITALPRESS).