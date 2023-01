Scatta e Vinci, Contest di San Valentino di FederEventi Caltanissetta

Basta scattare un selfie con il proprio partner, oppure prendere una fotografia scattata insieme e compilare il Modulo online per partecipare al contest. Con l’avvicinarsi della festa degli innamorati, FederEventi Caltanissetta in collaborazione con Ascom Caltanissetta, promuove all’interno di alcune attività commerciali convenzionate la possibilità di ottenere attraverso un buono, una cena romantica e una notte in un B&B convenzionato a Caltanissetta.

Saranno i social a decidere le tre coppie che otterranno con più mi piace il buono. Per partecipare basterà cliccare sul link attraverso la pagina Facebook FederEventi Caltanissetta oppure attraverso la locandina inquadrando il qr code. All’interno della pagina verrà creato un album con tutti i selfie.

Ogni coppia riceverà il link del proprio post da condividere.Il contest scadrà il 14 febbraio e successivamente verranno contattate le coppie vincitrici. La lista delle attività aderenti è in continuo aggiornamento.