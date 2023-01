San Cataldo, PD: “al via il contributo per le utenze domestiche”

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di San Cataldo l’avviso per ricevere un contributo una tantum per le agevolazioni delle utenze domestiche e la domanda da compilare e presentare via PEC o al protocollo entro il 28 febbraio.

Possono usufruire del sostegno alle bollette i soggetti e nuclei familiari residenti nel Comune di San Cataldo con ISEE fino a 5.000,00 euro.

Alla domanda devono essere allegati l’ISEE corrente o ordinario, copia del documento di riconoscimento, una bolletta utenza luce o gas intestata al soggetto che la presenta e l’IBAN.

Dopo la scadenza, fino a esaurimento delle risorse, sarà dato un contributo pari a € 70,00 per ogni richiedente.

Un risultato di cui si assumono l’onore i rappresentanti del Partito Democratico di San Cataldo: “Da tempo ci impegniamo per trovare le risorse da destinare al disagio e all’emarginazione sociale che purtroppo è crescente nella nostra CIttà. Lo scorso anno sono state individuate somme inl bilancio non utilizzate provenienti da Italgas e visto l’aumento vertiginoso dei costi delle bollette abbiamo deciso di avviare un primo intervento emergenziale per far sentire ai cittadini che vivono un periodo di difficoltà che non sono soli.

Continua dunque il nostro impegno nei confronti dei cittadini sancataldesi e per il sociale, lo abbiamo fatto con tutti gli strumenti a nostra disposizione, anche se pochi, dando priorità assoluta a chi ha bisogno. Ringraziamo il lavoro portato avanti dal nostro rappresentante in Giunta Gabriele Amico e agli uffici che collaborano con spirito di sacrificio in un momento di grave carenza organica”