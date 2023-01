San Cataldo. Non solo il concerto di Lello Analfino: pre concerto con Cantina DejaVu, post concerto con Dj Carlo Facciponte

SAN CATALDO. E’ un grande quanto atteso evento quello di stasera 5 gennaio a San Cataldo con il concerto di Lello Analfino. L’evento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, prevede anche un pre ed un post concerto.

In questo senso, come reso noto dall’amministrazione comunale per il tramite del sindaco Comparato e dell’assessore Guttilla, la serata avrà inizio alle ore 20 circa con l’apertura al concerto di Lello Analfino a parte di Cantina DejaVu.

Alle ore 21 poi l’atteso spettacolo dell’artista Agrigentino ed a conclusione la selezione musicale ad oltranza del DJ Facciponte Carlo.