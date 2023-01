San Cataldo. Il sindaco Comparato sul problema dei rifiuti abbandonati: “Stiamo ripulendo le aree, ma non avremo più tolleranza”

SAN CATALDO. Focus del sindaco Gioacchino Comparato sulla questione legata all’abbandono i rifiuti. Il primo cittadino ha rilevato: “Rifiuti di ogni genere invadono le nostre strade. Per colpa di pochissimi incivili, non è accettabile che la nostra Città continui a versare in queste condizioni. Ancora una volta, anche in sinergia con il Comune di Caltanissetta, stiamo già provvedendo a pulire tutte le aree”. Dunque massimo impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della pulizia dell’ambiente, per altro in sinergia con il Comune di Caltanissetta.

Il sindaco ha lanciato infine un appello a tutta la cittadinanza: “chiedo la vostra collaborazione affinché la città di San Cataldo sia sempre più pulita. Noi non avremo più alcuna tolleranza!”, Nel corso dei sopralluoghi erano presenti anche l’Assessore all’Ambiente Michele Giarratano e il consigliere comunale Francesca Cammarata.