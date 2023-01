San Cataldo. Aperti termini per richiedere frequenza gratuita presso asili nido. Istanze entro il 31 gennaio

SAN CATALDO. Il Comune ha aperto i termini per la presentazione delle istanze di richiesta per la frequenza gratuita della scuola dell’infanzia presso strutture paritarie private per 30 bambini da 0 a 3 anni, numero che potrà essere ampliato in corso d’opera nel caso di economie. Il bonus non è cumulabile con altri aventi analoga finalità.

Possono fare richiesta: i genitori , tutori o affidatari di bambini residenti nel Comune di San Cataldo o che prestano in esso attività lavorativa, con precedenza dei residenti rispetto ai non residenti, che intendono frequentare un asilo nido privato sito sul territorio di San Cataldo per il periodo Febbraio -Dicembre 2023.

La richiesta deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Ufficio Politiche Educative; L’istanza dovrà essere presentata, secondo le modalità appresso indicate, entro e non oltre il giorno 31/01/2023. Il modello per la richiesta del contributo di richiesta è disponibile on-line sul Sito Web del Comune di San Cataldo www.comune.san-cataldo.cl.it , o ritirato direttamente presso l’Ufficio Politiche Scolastiche del Comune di San Cataldo.

All’istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione: Copia documento di identità in corso di validità; Copia ISEE in corso di validità. Il Comune provvederà alla formulazione della graduatoria in ordine crescente di ISEE.

L’istruttoria delle domande e la formulazione della graduatoria per l’inserimento gratuito nelle scuole dell’infanzia paritarie è affidata all’Ufficio Politiche Educative del Comune di San Cataldo e pubblicata per 30 giorni naturali e consecutivi all’Albo Pretorio e sul sito internet comunale competente; Eventuali istanze di chiarimento e/o presentazioni di ricorsi potranno essere avanzate entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria trascorsi i quali in assenza di ricorsi diverrà definitiva.