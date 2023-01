Montedoro. Nuova asta pubblica per la vendita di 12 alloggi comunali

MONTEDORO. Sono 13 su 25 gli alloggi comunali fin qui venduti dall’amministrazione comunale. Pertanto, sono 12 gli alloggi nuovamente rimessi in vendita dal Comune con un nuovo avviso di asta pubblica. Gli alloggi sono ubicati parte in via Caltanissetta, in Via Savoia e via Capraia.

Il prezzo a base di gara è 28.000 euro per gli alloggi di 60 mq. e 19.000 per quelli di 40 mq. Dunque, a distanza di alcuni anni dalla prima asta, diversi alloggi sono ancora invenduti, e questo nonostante, nel frattempo, in consiglio sia stata approvata la variazione con la quale è possibile acquistare due unità immobiliari a condizione che si attivi un procedimento di fusione catastale che li riconduca ad una solo unità.

L’amministrazione comunale, dovendo provvedere al completamento della vendita degli alloggi, a suo tempo realizzati grazie ai fondo previsti con il Contratto di quartiere, ha avviato una nuova asta pubblica alla quale potranno ancora una volta partecipare tutti quei cittadini che hanno la residenza a Montedoro o che vi svolgono un’attività lavorativa stabile; cittadini nati e/ o trascritti a Montedoro, ma trasferitisi altrove; cittadini, originari di Montedoro, cioè figli, nipoti o discendenti di emigrati montedoresi che risiedono altrove; cittadini che non hanno alcun legame con Montedoro (italiani od anche stranieri), che tuttavia intendono trasferirvi la propria residenza o trascorrervi le vacanze.

Le domande debbono essere compilate su moduli appositamente predisposti presso il Comune di Montedoro scaricabili dal sito istituzionale del Comune di Montedoro (www.comune.montedoro.cl.it). Le istanze debbono essere presentate entro il 31 gennaio.