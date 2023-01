Migranti, Tajani: “Per bloccare i flussi servono relazioni forti con i Paesi d’origine”

L’Italia deve avere forti relazioni con i Paesi da cui partono i migranti per fermare i flussi migratori e far riprendere i migranti irregolari che arrivano in Italia.

Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, ad “Agora'” su Rai 3. “Se un Paese firma un accordo con noi e lo rispetta noi garantiamo la possibilita’ di mandare piu’ migranti legali.

Vogliamo favorire la migrazione legale e combattere quella illegale che viene poi sfruttata dai trafficanti”, ha proseguito il titolare della Farnesina, ricordando la visita di ieri in Tunisia e il viaggio in Egitto previsto tra il 21 e 22 gennaio. “Come ministero degli Esteri lavoriamo per fornire borse di studio e favorire la formazione di giovani africani anche attraverso le universita’ telematiche”, ha concluso Tajani.