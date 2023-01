Messina Denaro, vescovo Mogavero: “Non si abbia troppa pieta'”

“Non e’ una persona per cui possiamo avere troppa pieta’. Ha ammazzato tanto, sparso tanto sangue, moltissima sofferenza, ucciso tanti innocenti, anche un bimbo…”. A dirlo ai giornalisti monsignor Domenico Mogavero, vescovo emerito di Mazara del Vallo, riguardo a Matteo Messina Denaro, catturato a Palermo lo scorso 16 gennaio.

Visibilmente emozionato, Mogavero – che da vescovo nego’ i funerali al capomafia Mariano Agate – ha detto di non credere a un suo pentimento: “Non credo che parlera’, che voglia pentirsi”, ha continuato dopo aver lasciato la parrocchia Madonna di Fatima, dove da qualche tempo celebra alcune liturgie, vicino al covo di vicolo San Vito, il primo scoperto a Campobello di Mazara.

“Sarebbe stato arrestato prima se non avesse goduto di coperture”, ah proseguito. Coperture “dettate da convenienze, amcicizie ma anche paura: “Qui spesso non si puo’ dire di no, anche per una vicinanza, per una vita passata insieme. Ma ha vinto lo Stato e quel che importa ora e’ che vinca pure i siciliani, i trapanesi, la nostra gente che deve essere contenta e deve potere esultare senza piu’ paura. Ha vinto lo Stato e questo deve aiutare tutti a cambiare e quindi chi sa parli e contribuire a svelare i tanti misteri ancora irrisolti