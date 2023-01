Messina Denaro, trovato terzo covo a Campobello di Mazara

Il boss Matteo Messina Denaro aveva un terzo covo a Campobello di Mazara, il piccolo centro del Trapanese dove sono stati trovati i covi di via Cb 31 e via Maggiore Toselli.

La nuova scoperta e’ stata fatta dalla polizia. L’appartamento sarebbe vuoto, e gli inquirenti stanno verificando chi sia il proprietario.

Questo appartamento si trova in via San Giovanni, a qualche centinaio di metri da via Cb 31, dove e’ stato trovato il primo covo e, al momento, quello piu’ interessante dal punto di vista investigativo. I tre covi si snodano lungo un percorso di circa 1,3 km, percorribili a piedi in una quindicina di minuti e 4 o 5 minuti in auto.