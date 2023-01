Maltempo, TIR rovesciato sulla A20: il forte vento su tutta la Sicilia

Sull’A20 Messina-Palermo un grosso Tir si è ribaltato a causa delle forti raffiche di vento sul viadotto Caronia. Il conducente è stato trasportato in ospedale dal 118, sul posto Vigili del Fuoco di S.Agata Militello e Polizia Stradale.

Il forte vento sta provocando gravi danni soprattutto in provincia di Palermo. Decine di alberi, abbattuti dal vento, sono finiti in strada. Caduti calcinacci dai cornicioni. Al momento non si registrano feriti. I vigili del fuoco sono intervenuti sulla Circonvallazione di Monreale, nella zona della Favorita, su viale Diana, in via San Lorenzo. Danni nel tendone del circo in via Ernesto Basile. Disagi anche i provincia nei comuni della fascia costiera da Isola delle Femmine a Capaci a Bagheria. Il vento forte ha causato qualche disagio all’aeroporto Falcone Borsellino, dove due aerei sono stati dirottati a Catania: il volo proveniente da Roma delle 8 di stamattina e di quello proveniente da Cuneo delle 12. Inoltre, un volo Ryanair da Londra è atterrato a Fontanarossa e un volo da Milano Malpensa in un primo momento è stato dirottato a Bari, ma appena le condizioni lo consentiranno atterrerà a Palermo. A causa del maltempo si sono registrati anche ritardi nelle partenze e negli arrivi.

Il vento soffia da Sud e Sud/Ovest con raffiche impetuose, soprattutto in Sicilia dove ha raggiunto 100km/h a Carini 93km/h a Bagheria, 91km/h a Ustica, 89km/h a Monreale, 88km/h a Palermo Boccadifalco, 84km/h a Trappeto Nord – Catania, 83km/h a Palermo Punta Raisi, 80km/h a Prizzi, 79km/h a Messina Torre Faro, Termini Imerese e Acquedolci, 77km/h a Calatabiano e Marineo, 72km/h a Lampedusa e Pantelleria, 71km/h ad Acireale, 69km/h a Catania Fontanarossa.