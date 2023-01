Mafia: Cgia, volume affari da 40 mld anno, oltre 2% Pil

La Mafia produce un volume di affari stimato in 40 miliardi di euro all’anno, pari ad oltre il 2% del Pil dell’Italia. Nella settimana dell’arresto del super latitante ritenuto il vertice di Cosa nostra, Matteo Messina Denaro, l’ufficio studi della Cgia calcola il valore dei traffici commerciali e finanziari gestiti dalla criminalita’ organizzata. I dati relativi alle attivita’ economiche criminali, annota la Cgia, sono certamente sottostimati, in quanto “non siamo in grado di dimensionare anche i proventi ascrivibili all’infiltrazione di queste organizzazioni malavitose nell’economia legale”.

Per evidenziare come sia difficile elaborare una stima puntuale dei guadagni della criminalita’ organizzata, Cgia ricorda che oltre ai 17,4 miliardi di euro prodotti dalle attivita’ illegali (tra traffico di droga, contrabbando di sigarette e prostituzione), “il nostro Pil nazionale assorbe altri 157 miliardi di euro, di cui 79,7 sono nascosti dalla sottodichiarazione, 62,4 miliardi dal lavoro irregolare e 15,2 miliardi dalla voce tra affitti in nero e mance”. L’analisi fa notare con rammarico che “se a parole tutti siamo contro le mafie, nelle azioni concrete non sempre e’ cosi'”.

La Cgia definisce “quanto meno imbarazzante che dal 2014, l’Unione Europea, con apposito provvedimento legislativo consenta a tutti i paesi membri di conteggiare nel Pil alcune attivita’ economiche illegali: come la prostituzione, il traffico di stupefacenti e il contrabbando di sigarette”. Secondo l’analisi dell’associazione: “Grazie a questa opportunita’, nel 2020 (ultimo dato disponibile) abbiamo gonfiato la nostra ricchezza nazionale di 17,4 miliardi di euro (quasi un punto di Pil)”. L’associazione annota: “E’ come se sul piano statistico ammettessimo che anche una parte dell’economia illegale riconducibile a ‘Mafia Spa’ e’ buona e accettabile”.

A livello territoriale la presenza piu’ diffusa delle organizzazioni economiche criminali si registra nel Mezzogiorno, ricorda lo studio, anche se ormai molte evidenze segnalano la presenza di queste realta’ illegali nelle aree economicamente piu’ avanzate del Centro-Nord. La letteratura specializzata evidenzia che, storicamente, i territori dove l’economia locale e’ fortemente condizionata dalla spesa pubblica e il livello di corruzione della pubblica amministrazione e’ molto elevato sono piu’ vulnerabili dal potere corruttivo delle mafie.

Nei territori dove il numero di denunce all’autorita’ giudiziaria per estorsione/racket, usura, contraffazione, lavoro nero, gestione illecita del ciclo dei rifiuti, scommesse clandestine e gioco d’azzardo e’ molto alto, la probabilita’ che vi sia una presenza radicata e diffusa di una o piu’ organizzazioni criminali di stampo mafioso “e’ molto elevata”.

L’associazione riporta anche una pubblicazione della Banca d’Italia sulla penetrazione territoriale delle mafie che indica un indice di presenza “molto preoccupante” anche realta’ del Centro-Nord, in particolare nelle province di Roma, Latina, Genova, Imperia e Ravenna. Meno colpite ma comunque con forti criticita’ anche Torino, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Varese, Milano, Lodi, Brescia, Savona, La Spezia, Bologna, Ferrara, Rimini, Pistoia, Prato, Firenze, Livorno, Arezzo, Viterbo, Ancona e Macerata