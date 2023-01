M5S: in Sicilia creazione di nuovi gruppi a Caltanissetta e Palermo

Proseguono gli incontri di “Restart Sicilia” per la creazione nell’isola dei nuovi gruppi territoriali del Movimento 5 stelle. Due le tappe in programma questo weekend alla presenza del coordinatore regionale del Movimento Nuccio Di Paola: oggi alle 18 in via Filippo Turati a Caltanissetta e domani alle 18 all’Hotel Addaura a Palermo.”Il Movimento 5 Stelle – dice il coordinatore regionale Nuccio Di Paola – non si ferma, ma rilancia, dobbiamo ampliare la rete tra portavoce e cittadini che possano essere rappresentanti nelle varie istituzioni. Finalmente abbiamo un regolamento per l’organizzazione dei gruppi territoriali e vogliamo metterlo in pratica per dare nuova linfa al Movimento e più voce ai cittadini”.Sempre a Palermo, domani alle 16, si comincia a ragionare sulla creazione del ‘polo progressista coordinamento 2050’ nel corso di un incontro che si terrà all’Hotel Addaura di Palermo cui interverranno tra gli altri il coordinatore regionale del M5S Nuccio Di Paola e Stefano Fassina.