Lutto nel mondo della musica, morto a 81 anni David Crosby

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Lutto nel mondo della musica. E’ morto a 81 anni il rocker americano David Crosby, leggendario cantante e chitarrista oltre che fondatore di una delle più grandi band degli anni ’60, The Byrds and Crosby, Stills & Nash. Ad annunciare la scomparsa di Crosby la moglie, Jan Dance, spiegando a “Variety Thursday” che il cantautore è morto “dopo una lunga malattia, circondato dalla sua famiglia”. “Anche se non è più con noi, la sua umanità continuerà a guidarci e ispirarci”, ha aggiunto.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).