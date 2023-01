Litiga con la moglie e poi tenta di accoltellarla davanti ai carabinieri: bloccato ed arrestato

I carabinieri della compagnia di Mistretta, in provincia di Messina, hanno arrestato un 33enne di Mistretta per maltrattamenti in famiglia ai danni della propria moglie e resistenza al pubblico ufficiale. I carabinieri di Mistretta sono intervenuti presso l’abitazione della coppia su richiesta di intervento attivato tramite il 112, a cui è stata segnalata un’accesa lite per futili motivi tra i coniugi.

All’arrivo dei militari l’uomo ha continuato a insultare e minacciare la donna e in preda a un raptus di rabbia ha estratto un coltello a serramanico cercando di avventarsi contro la moglie, venendo prontamente immobilizzato.

I carabinieri, constatate le gravi minacce alla donna, hanno attivato le procedure operative del Codice Rosso informando il sostituto procuratore della Repubblica di turno presso il Tribunale di Patti, Andrea Apollonio, il quale, concordando con le prime risultanze investigative, ha disposto che l’arresto dopo le formalità di rito fosse condotto, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in regime degli arresti domiciliari presso un’altra abitazione a sua disposizione.