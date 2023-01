Giustizia, Nordio “Interverremo sulle criticità della riforma Cartabia”

ROMA (ITALPRESS) – La riforma Cartabia “ha creato criticità a cui il governo cercherà di rimediare con un intervento chirurgico e immediato”. Lo ha detto il ministro Carlo Nordio illustrando la sua relazione sullo stato della giustizia alla Camera.

Per Nordio “il sistema giudiziario italiano è così criticamente afflitto da una serie di negatività che ci costa, mediamente, due punti di Prodotto interno lordo all’anno. Oggi l’emergenza del Paese è economica e l’efficienza della giustizia, soprattutto quella civile, è fondamentale”.

Il ministro propone anche “un monitoraggio quindicinale della produttività degli uffici giudiziari. Non lo faremo per aspirazioni punitive o pedagogiche, ma per dare un aiuto agli uffici, per fare capire agli uffici che funzionano male come mai altri uffici funzionano meglio a parità di risorse”.

