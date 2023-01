Germania, trova e uccide una sosia per inscenare la sua morte: quando la verità supera la finzione

Hitchcock è rimasto celebre per molti film tra cui “La donna che visse due volte”, pellicola nella quale una donna veniva uccisa e la sua morte era stata coperta grazie a una sosia che aveva assunto le sembianze della vittima.

La verità talvolta supera la finzione come dimostra una vicenda avvenuta in Germania ed emersa soltanto in questi giorni.

Una giovane donna tedesco-irachena avrebbe ucciso una sua sosia, dopo averla cercata sui social media e contattata via Instagram, per inscenare così la propria morte. L’omicidio con 50 coltellate è avvenuto lo scorso agosto nei pressi di Ingolstadt e l’ipotesi di un piano criminale di questo tipo era emersa fin dall’inizio. Ieri la polizia tedesca ha confermato ufficialmente i sospetti contro la giovane donna e un uomo che l’avrebbe aiutata, aggiungendo che l’accusata potrebbe aver compiuto il delitto perché voleva sfuggire a problemi familiari.

La vittima era così somigliante con la presunta omicida che all’inizio il piano aveva funzionato e le due identità erano state scambiate, addirittura da parte della famiglia dell’accusata. Il cadavere della vittima, infatti, era stato appositamente abbandonato nell’auto dell’omicida. Anche la vittima aveva 23 anni, come la presunta omicida e il suo complice al momento del delitto.

Come riporta la Sueddeutsche Zeitung, secondo gli inquirenti il crimine sarebbe stato preparato a lungo e i due accusati hanno cercato su diversi social media una donna somigliante all’omicida, con capelli lunghi e castani, carnagione scura e viso molto truccato.

I due avrebbero scritto in chat a più donne, fino a convincerne una con l’inganno, parlando di prodotti di cosmetica. Dopo l’omicidio la donna è stata abbandonata nella vettura della presunta colpevole, mentre i due accusati prevedevano probabilmente di far perdere le proprie tracce.