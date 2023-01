Fatale scontro auto-scooter: morta ragazza di 19 anni

Una giovane di 19 anni di Siracusa e’ morta in un ospedale di Catania a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri sera a Siracusa . Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia municipale di Siracusa, la ragazza era in sella ad uno scooter e stava percorrendo via Luigi Monti, nel rione della Pizzuta, quando ha avuto un impatto con una macchina.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed e’ stata trasferita a Catania ma il suo cuore ha cessato di battere. La procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nell’impatto.