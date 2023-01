Eurogol di Chiesa, 2-1 al Monza e Juventus ai quarti

TORINO (ITALPRESS) – Sarà la Juventus ad affrontare la Lazio nei quarti di finale della Coppa Italia 2022/2023. A Torino gli uomini di Massimiliano Allegri (squalificato e quindi sostituito in panchina dal secondo Marco Landucci) hanno superato il Monza 2-1 al termine di una sfida in cui gli uomini dell’ex Raffaele Palladino, vincenti contro la Juve il 18 settembre scorso in campionato, hanno affrontato i bianconeri senza alcun timore reverenziale ribattendo colpo su colpo. La Juventus l’ha sbloccata all’8′ quando un’azione corale iniziata da Fagioli e passata per i piedi di Soulè e McKennie è stata completata dal colpo di testa di Kean che, solo al centro dell’area, ha sfruttato al meglio il traversone calibrato da destra dell’americano trafiggendo Cragno. Altro colpo di testa e altro gol, ma stavolta nella porta della Juventus: al 25′ è stato Valoti ad anticipare sul primo palo McKennie e a finalizzare il calcio d’angolo battuto da Colpani rimettendo la sfida dell’Allianz Stadium in equilibrio. L’ultimo ottavo di finale giocato in serata nell’impianto bianconero non ha lesinato spettacolo e occasioni da una parte e dall’altra.

Al 4′ della ripresa un filtrante illuminante di Danilo ha permesso a Kean di avere tra i piedi la grande occasione per il raddoppio ma, faccia a faccia con il portiere, l’attaccante bianconero si è fatto respingere la conclusione. Al 33′ è stato invece Chiesa a regalare alla Juventus el neo presidente Gianluca Ferrero la qualificazione con un tiro-capolavoro: partito sulla trequarti dalla linea laterale sinistra, l’attaccante si è liberato di Antov ed è rientrato sul destro saltando Ranocchia e facendo partire una conclusione a giro che si è infilata alla sinistra del portiere. L’ex viola è così tornato al gol che gli mancava in una gara ufficiale dal 6 gennaio 2022 quando, in campionato aveva regalato alla Juve l’1-1 in casa contro il Napoli.

