Eccellenza. La Nissa cala il poker e batte 0- 4 la Parmonval: in gol Vignone, Morales due volte e Esposito

La Nissa torna al successo e, dopo due sconfitte di misura, ha ragione della Parmonval ultima in classifica. Un successo che non fa una grinza per una Nissa che al “Franco Lo Monaco” si è sbloccata solo sul finire del primo tempo grazie al suo bomber Vignone che ha portato in vantaggio la Nissa con una bellissima conclusione in rovesciata. Poco dopo è stato Morales a metterci il sigillo con un gol notevole in diagonale.

Nella ripresa Nissa ancora propositiva. La squadra di Alessio Sferrazza s’è vista concedere un calcio di rigore che, tuttavia, non è stato trasformato da Lucero (palla sul palo). Esposito e compagni, tuttavia, non si sono certo fatti prendere dalla voglia di ripiegare e controllare ma hanno continuato a proporsi in avanti.

Lo 0-3 è stato ancora opera esclusiva di Morales con un calcio di punizione che ha fatto la barba al palo infilandosi alla sinistra del portiere. Infine, gloria anche per Esposito che in uscita ha battuto il portiere ospite per il 4-0 finale.

A questo punto, la Nissa è ottava con 25 punti, a pari merito con il Casteldaccia, e domenica prossima affronterà in casa al “Tomaselli” la Pro Favara terza in classifica.