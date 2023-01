Domenica 8 gennaio tutte le scuole calcio nissene allo stadio “Tomaselli” per abbracciare la Nissa

Finalmente Insieme! Nasce in città la sinergia per contribuire a realizzare il sogno di tanti giovani nisseni! Le scuole calcio di Caltanissetta, si ritroveranno infatti per la prima volta, domenica alla Stadio Marco Tomaselli e abbracceranno la Nissa, maggiore espressione calcistica del capoluogo, con un solo obiettivo: la collaborazione.

Tanti ragazzi riempiranno il maestoso impianto, in occasione della prima gara del girone di ritorno del campionato di Eccellenza che vedrà opposta la Nissa al Casteldaccia. I giovani atleti, sì presenteranno alle 14.30 davanti l’ingresso dello stadio per potere entrare tutti insieme e qualche minuto prima della partita, faranno un giro di campo per poi riunirsi sotto la tribuna mostrando uno striscione con la scritta “INSIEME SI PUÒ CON LA NISSA”.

Un momento significativo per il calcio nisseno che avverrà alla presenza dell’imprenditore Luca Giovannone, domenica al “Tomaselli” e che rappresenterà il primo passo di una importante collaborazione per la crescita dei giovani talenti della nostra città. Le società si rivedranno successivamente per preparare un progetto ambizioso e duraturo nel tempo.

L’iniziativa, a conclusione di un incontro svoltosi ieri tra il direttore generale della società bianconscudata Vincenzo Cancelleri e i rappresentanti delle scuole calcio cittadine: Natale Ferrante (Sport Club Nissa 1962), Salvatore Cataldi (New Team Caltanissetta), I fratelli Fabrizio e Valentino Fama (Football Caltanissetta);Gianluca Italia

(CL Calcio) e Antonio Lo Piano (Caltanissetta Soccer). Il dg Vincenzo Cancelleri ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’incontro, auspicando che si possa lavorare insieme in maniera proficua.