Dani Alves arrestato in Spagna per violenza sessuale

Dani Alves è stato arrestato a Barcellona dai Mossos d’Esquadra, la polizia catalana, questa mattina dopo che una giovane lo ha accusato di violenza sessuale, che sarebbe avvenuta nella notte del 30 dicembre in un nightclub della città spagnola. Secondo il quotidiano La Vanguardia la ragazza avrebbe sporto denuncia nei confronti del brasiliano, una denuncia fatta immediatamente al personale di sicurezza del locale che poi hanno trasmesso tutto alle autorità competenti.

Questa mattina il calciatore del Pumas era stato chiamato in commissariato per essere ascoltato e al termine del colloquio è stato arrestato e portato in tribunale dove il giudice dovrà decidere se trattenerlo in carcere o meno.

L’entourage del calciatore ha però smentito la ricostruzione della ragazza spiegando che Alves è stato per poco tempo nel locale e che non è successo nulla