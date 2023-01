Caltanissetta, nissena racconta di presunta “odissea” al Pronto Soccorso del S.Elia: “10 ore senza cure, sono poi tornata il giorno dopo”

CALTANISSETTA – Una nissena ha inviato un’e-mail in cui racconta di una presunta “odissea” sanitaria al pronto soccorso dell’ospedale S. Elia di Caltanissetta. La donna, secondo la sua versione, ha inutilmente atteso per oltre 10 ore senza ricevere la dovuta assistenza: è stata costretta a tornare il giorno dopo. Ecco il contenuto del suo racconto.

Buongiorno, mi chiamo G. C. e voglio raccontarvi la mia esperienza con il pronto soccorso di Caltanissetta. Ieri mattina, 17.01.2023, sono caduta presso la mia campagna, riportando una ferita molto aperta al palmo della mano e una frattura alla falange prossimale del secondo dito del piede sinistro. I miei mi hanno accompagnato subito in pronto soccorso per farmi medicare. Siamo arrivati alle 10.40, ma sono stata registrata soltanto alle 11.20.

Da quel momento in poi è iniziata un’attesa infinita senza ricevere la dovuta assistenza. Intorno alle 18, a seguito di vari reclami, mi è stato messo soltanto del disinfettante nella ferita della mano. Il piede non mi è stato neanche controllato. Abbiamo atteso fino alle 21, dopodiché siamo andati via.

Questa mattina mi sono recata presso uno studio privato dove, attraverso una radiografia, mi è stata diagnosticata la frattura al dito del piede.Uscita da lì sono andata nuovamente al pronto soccorso. Le infermiere di turno oggi mi hanno riferito che sarebbero sati necessari, ieri, dei punti di sutura, quindi mi hanno applicato dei cerotti. Dopodiché, finalmente, mi hanno mandata al reparto ortopedia.

In quest’ultimo reparto si sono dimostrati disponibili e cordiali, così hanno applicato la fasciatura alla frattura. Voglio precisare che la stessa odissea l’hanno vissuta anche molti altri pazienti che erano insieme a me al pronto soccorso. Grazie per l’attenzione.