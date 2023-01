Caltanissetta, Conservatorio Bellini arricchisce l’organico: 3 nuovi assistenti e un bando di Direttore Amministrativo in corso

Al Bellini di Caltanissetta tre nuovi assistenti cureranno gli aspetti amministrativi e contabili del Conservatorio

Il Conservatorio di Stato “Vincenzo Bellini” di Caltanissetta arricchisce la sua pianta organica di nuove e qualificate professionalità.

Si tratta di tre assistenti che, in stretta collaborazione con gli uffici direzionali, cureranno gli aspetti amministrativi e contabili.

“Siamo molto soddisfatti della celerità con la quale sono state espletate tutte le procedure di selezione delle nuove figure professionali che, da oggi, diventeranno parte integrante del nostro Conservatorio – hanno commentato il Presidente Andrea Milazzo e il Direttore Michele Mosa –. Si tratta di alte professionalità che daranno un contributo fattivo all’organizzazione dell’ente”.

In vista della trasformazione dello storico istituto musicale nisseno in Conservatorio di Stato, avvenuta ufficialmente il 1 gennaio 2023, lo scorso 17 ottobre era stata avviata la procedura di selezione di nuovo personale tramite concorso pubblico gestito quasi interamente dalla struttura. Un iter che, nell’arco di tre mesi, si è tradotto nell’assunzione di tre nuove figure professionali.

Fabiola Giambra è laureata in direzione aziendale e possiede una pregressa esperienza di lavoro in amministrazione aziendale.

Ilenia Nicoletti è laureata in economia e commercio e ha al suo attivo una lunga esperienza in contabilità fiscale, consulenza forense ed è stata responsabile finanziaria in diversi enti.

Dario D’Amico, chitarrista classico ed ex studente del Conservatorio di Palermo, attualmente si sta specializzando in scienze dell’amministrazione.

Oggi, inoltre, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il bando per la selezione di un direttore amministrativo che completerà, di fatto, l’organico funzionale assegnato dal Ministero. “L’auspicio – hanno proseguito i dirigenti – è quello che la selezione proceda celermente e porti, proprio come è avvenuto con le prime assunzioni, all’individuazione della persona che sarà ritenuta la più qualificata a ricoprire questo ruolo”.

Un “dovere” morale per chi ha affidato il proprio futuro allo storico istituto che sovrasta Corso Umberto a Caltanissetta.

Al “Vincenzo Bellini”, infatti, studiano circa 700 allievi iscritti nei diversi corsi di studio. La qualità dell’offerta formativa, la professionalità dei docenti e delle attività correlate sono riuscite a creare una grande cassa di risonanza che va ben oltre il territorio nisseno e siciliano ma si estende anche al sud Italia. “Avere circa 70 studenti che provengono da Comuni delle altre Regioni ci gratifica e ci sprona a non dare mai un limite all’intensità del nostro percorso formativo”.

Ed è con questo intento di non fermarsi mai né lasciarsi cogliere impreparati che il Conservatorio Bellini ha avviato una selezione per l’individuazione di una graduatoria d’istituto che possa sopperire eventuali carenze di docenti iscritti nella graduatoria nazionale, per esaurimento di disponibilità o per nuove tematiche che il Conservatorio nisseno desidera far approfondire ai propri studenti.

Una visione ampliata della pianta organica iniziata a strutturarsi nell’agosto del 2022 e che rappresenterà un fiore all’occhiello del percorso formativo. I docenti inseriti nella lista, infatti, sono stati valutati nella totalità del loro aspetto professionale includendo sia il curriculum come musicista sia quello da docente. “Abbiamo cercato di individuare professionalità di fama internazionale che possano essere un valore aggiunto che potrà fare veramente la differenza nel percorso formativo dei nostri allievi – hanno concluso Milazzo e Mosa -. Un grande impegno che siamo certi darà i suoi germogli”.