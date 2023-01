Butera. Consiglio comunale conferisce cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

BUTERA. Il consiglio comunale ha approvato ad unanimità dei presenti il provvedimento con il quale ha conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. L’iniziativa è stata portata avanti a livello nazionale dall’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (Anci), su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia.

La proposta si prefigge di realizzare in ogni luogo d’Italia il riconoscimento della “paternità” del Soldato che, per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia. C’è da dire che, in precedenza, anche la Giunta aveva inteso aderire alla proposta del gruppo delle medaglie d’oro al valor militare d’Italia di conferimento della cittadinanza onoraria al “ Milite Ignoto”.

Dunque, in continuità con quanto in precedenza espresso da parte della Giunta, il consiglio comunale, interpretando i sentimenti della Comunità buterese ha concesso la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”. Il sindaco Giovanni Zuccalà ha ribadito che il riconoscimento della cittadinanza rappresenta tutte quelle persone che hanno dato la vita per la patria ringraziando il Consiglio comunale e la Giunta.